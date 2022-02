Conte: “Kulusevski e Bentancur sono il prospetto ideale per il Tottenham. Scudetto? Lo vince l’Inter”

In un’intervista a Sky Sport, l’attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato della sua esperienza con i londinesi, paragonandola alla precedente con l’Inter: “È difficile fare paragoni, però sicuramente quando prendi il lavoro in una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi. Tante volte al primo ostacolo ti butti giù e la negatività aumenta. Certe volte prendi dei gol che fatichi ad accettare. Ecco, a noi sta succedendo questo nell’ultimo periodo. Ma fa parte di un processo di una squadra che deve ancora crescere tanto per provare a essere competitiva. In questo momento siamo una delle tante squadre che stanno nel mezzo. Abbiamo bisogno di lavorare tanto, ma a me non spaventa assolutamente. Una situazione, rispetto al passato, per me molto differente per prospettive, ambizioni e capacità di lottare subito per vincere. Quando sei al di fuori non puoi mai fare delle valutazioni esatte. Poi subentrare in corso d’opera non è mai semplice. A gennaio ad esempio sono andati via quattro giocatori importanti per il Tottenham e ne sono arrivati due. Quindi, anche numericamente, invece di rinforzarti potresti esserti indebolito sulla carta. Poi sono state fatte delle precise scelte, per tanti motivi. Ma sicuramente non mi sarei mai aspettato che a gennaio 4 giocatori che comunque consideravo importanti cambiassero maglia. Il Tottenham fra estate e gennaio ha cambiato 8 giocatori. È molto difficile riuscire a far firmare a gennaio due giocatori come Bentancur e Kulusevski che, ripeto, sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti”.

A domanda su chi vincerà lo scudetto, Conte non ha dubbi: “Lo vince nuovamente l’Inter”.

FOTO: Twitter Tottenham