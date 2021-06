Conte: “Italia, grande gruppo. Rivedo la mia Nazionale. Adesso è una delle favorite”

Antonio Conte ha parlato a Radio Anch’io Sport intervenendo dopo la vittoria dell’Italia contro il Galles: “Il giudizio sull’Italia è assolutamente positivo. Doveva superare il girone è lo ha fatto con grande entusiasmo. Grande unità di intenti, grande gruppo e grande voglia. Sulle altre squadre non vedo grandissime sorprese. Si stanno confermando le squadre che sapevamo fossero favorite. Francia, nonostante il pari con l’Ungheria. La Germania che ha esperienza e ha tradizione. Il Belgio si è dimostrata un’ottima squadra. Il cammino del Belgio dipenderà anche dal pieno recupero di De Bruyne e Witsel. Gli Azzurri sicuramente hanno dimostato grande continuità. Oggi l’Italia si pone come una delle favorite. Mi sta piacendo che trasmette sicurezza a chi guarda la squadra.C’è grande compattezza, voglia ed equilibrio. Una squadra che non prende gol da tempo fa ben pensare e dà sicurezza. Bisogna aspettare qualche partita più difficile ma bisogna essere molto fiduciosi. I numeri non possono essere un caso”.

Sulle similitudini tra questa Italia e quella sua del 2016: “Sicuramente c’è una cosa che mi colpisce. La compattezza del gruppo. Chi gioca e chi è in panchina, ma anche lo staff. Questa è una cosa che rivedo in quello che eravamo riusciti a raggiungere anche noi quando abbiamo disputato gli Europei. Incontrare il Belgio ai quarti? Il Belgio è migliorato molto. Ma c’è anche un dato di fatto: nonostante siano primi nel ranking Fifa non hanno mai vinto. Possono essere una delle candidate alla vittoria finale ma quando arrivi alla situazione calda, beh, devono dimostrare di aver fatto il salto di qualità. La vittoria ti porta nella storia, essere primi nel ranking resta una cosa bella, ‘bellina’, ma poi… Le potenzialità ci sono ma devono vincere”.

Foto: Twitter Inter