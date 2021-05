Conte ironizza sulla lite di ieri e sfida Lautaro sul ring: il video

Dopo la lite di ieri tra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel momento della sostituzione del centravanti argentino contro la Roma, gli animi sembrano decisamente pacifici in casa Inter. Il tecnico nerazzurro ha infatti postato un video in cui si vede un ring costruito ad hoc al Suning Training Center, con tanto di guantoni da boxe, in cui lui è pronto a sfidare proprio Lautaro in un incontro.

Lukaku veste il ruolo di speaker: “Direttamente dal Madison Square Garden… “. Ecco il video:

Foto: Twitter Inter