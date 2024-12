Conte: “Io voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia. Su Raspadori…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Anche se gioco a carte con mia figlia, voglio vincere. Non firmerei mai per obiettivi minimi. Il nostro progetto è nuovo e gli obiettivi del club sono noti. Personalmente punto sempre al massimo, ritrovarci con 41 punti secondo me era difficile anche da pronosticare. La squadra è in crescita e lavora, partita dopo partita. Dobbiamo evitare infortuni, i ragazzi e i tifosi si stanno togliendo un sacco di soddisfazioni”.

Su Raspadori: “Raspadori ce lo stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo: aggiungere qualità all’interno delle partite, come quella di oggi, può essere una strategia sicuramente funzionante”.

Foto: sito Napoli