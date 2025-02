Conte: “Io voglio far crescere il Napoli, il resto sono ca**ate”

A parlare in vista della sfida tra Napoli e Udinese, in programma per domenica alle ore 20:45, è stato il tecnico Antonio Conte. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Quello che sto pensando è quello di fare ciò che ho fatto in passato con tutti i club nei quali sono stato, ovvero portare il club a crescere. Io dove sono passato il club è cresciuto sotto tutto i punti di vista. Il mio obiettivo è aiutare il Napoli a migliorare. Noi abbiamo bisogno di un centro sportivo per sviluppare un settore giovanile e non di un calciatore in più. Sono qui per supportare Manna e De Laurentiis. Questo è il mio obiettivo, il resto sono tutte ca**ate. Non voglio sedermi al ristorante da cento euro con dieci euro riprendendo la citazione. Buongiorno sta recuperando, ma Juan Jesus è a un livello superiore adesso e giocherà titolare. Billing sta lavorando, sta bene e sta entrando nella nostra idea di calcio, è un ragazzo serio. Okafor non ha una condizione fisica ottimale, sta lavorando in maniera ottimale, ma avrà un minutaggio molto limitato”.