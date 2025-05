Conte: “Io e il club abbiamo la stessa visione. Siamo persone serie, si va avanti”

30/05/2025 | 00:25:47

Dopo l’annuncio della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il tecnico ha così parlato ai media: “Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie“.

Poi ha proseguito: “Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani“.

Foto: Instagram Napoli