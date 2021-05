Conte-Inter: nessun miracolo, addio annunciato. Gli scenari

Soltanto un miracolo avrebbe potuto trattenere Antonio Conte all’Inter. Addio annunciato, risoluzione rispetto al contratto da circa 13 milioni fino a giugno 2022, buonuscita di circa il 50 per cento. Ora l’Inter deve trovare un altro allenatore, stasera il primo passaggio cruciale con l’incontro tra Simone Inzaghi e la Lazio per parlare di rinnovo, con il presupposto che il 3-5-2, marchio di fabbrica di Conte, avrebbe la giusta continuità con Inzaghi. Vedremo come andrà incontro con Lotito, passaggio decisivo. Oggi Max Allegri è molto avanti con la Juve, pur essendo da sempre un pallino di Marotta. Il resto, almeno per il momento, sono suggestioni.

Foto: Twitter Inter