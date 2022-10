Conte: “Incrociando le dita abbiamo tutti i giocatori disponibili a ruotare con buon equilibrio”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht:: “Non è semplice, ma è una cosa che riguarda tutti. Giocare ogni tre giorni è una grande fatica e dobbiamo essere bravi a gestire la situazione nel miglior modo possibile. Servirà ruotare e allo stesso tempo servono buoni risultati, altrimenti sei criticato. Incrociando le dita abbiamo tutti i giocatori disponibili a ruotare con buon equilibrio. E l’equilibrio è fondamentale per non perdere l’identità”.

Foto: twitter Tottenham