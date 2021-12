Conte: “Il Tottenham è la mia più grande sfida, ma non ho paura di questo. Lavorerò 24 ore per questo club”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza al Tottenham e delle sue ambizioni con gli Spurs: “Il Tottenham è la sfida più grande, certo. Ma non ho paura di questo. Ora la cosa più importante è creare una buona base e poi costruire qualcosa di importante. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo ma sono sicuro che possiamo migliorare molto e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Questa è una grande sfida per me. Questa è una grande sfida per il club. Questa è una grande sfida per i giocatori, per tutti”.

Sul confronto con il Tottenham di qualche anno fa: “Era molto più competitivo, era una squadra davvero forte. E penso che stia pagando l’addio di giocatori importanti e il ricambio generazionale. Ora dobbiamo creare, ricominciare. Pensare che dobbiamo creare una base solida e poi costruire. Capisco i tifosi, a volte perdono la pazienza ma ripeto che sono qui per mettermi totalmente a disposizione del Tottenham, per lavorare 24 ore per questo club. Per me questa è la più grande sfida”.

FOTO: Twitter Tottenham