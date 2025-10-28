Conte: “Il rigore al Lecce? Noi non ci lamentiamo come altri, ma non siamo scemi”

28/10/2025 | 22:09:54

Conte ha parlato in conferenza stampa anche delle questioni arbitrali, tornando anche sull’accaduto contro l’Inter sul rigore assegnato al Lecce: “Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è succeso. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene”.

Foto: Instagram Napoli