Conte: “Il Qarabag è la squadra rivelazione della Champions. Bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista”

24/11/2025 | 12:47:09

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Qarabag. Queste le sue parole:

“Se giocheremo anche per Maradona? Sicuramente, è l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante. Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l’ultima col Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine. Bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall’inizio perché loro ne metteranno tanta. Quanto pesano i tanti infortuni? Mettiamoci nella lista anche Meret, il portiere dei due scudetti negli ultimi 3 anni, per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione della partita, ma ciò che non puoi controllare è chi hai a disposizione. Da inizio anno abbiamo dovuto fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti”.

Foto: X Napoli