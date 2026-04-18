Conte: “Il mio nome serve per riempire le trasmissioni, a volte si inventa e si strumentalizza”

18/04/2026 | 20:34:15

Antonio Conte ha parlato anche del suo futuro intervistato da DAZN: “Napoli non è solo Napoli. In generale, anche l’anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare, a volte dico delle cose e vengono fraintese e strumentalizzate. Parto dal presupposto che più si sta zitti tutti quanti e meglio è fino alla fine del campionato. Poi dietro le quinte ci si può vedere e fare mille cose. È una questione di rispetto. Capisco che il nome mio serve per fare paginate e trasmissioni, ma non ci posso far niente: a volte inventano e strumentalizzano”.

Foto: Instagram Conte