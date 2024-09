Conte: “Il mercato chiuso così tardi ha creato difficoltà a tutti. Lukaku? Ha bisogno di minuti”

Su Lukaku: “Sicuramente dal punto di vista fisico, Romelu non giocava una partita da tanto tempo e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Stiamo parlando di un fisico importante per cui ha bisogno di lavorare per entrare in forma. Conosco le sue caratteristiche e cercheremo di sfruttarle, dal punto di vista tattico siamo un po’ avvantaggiati con lui”.

Foto: twitter Napoli