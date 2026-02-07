Conte: “Il gol dell’1-0 ci poteva ammazzare. Gilmour avverte ancora fastidio”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Genoa-Napoli: “Sicuramente per fare 400 partite e vincerne 400 ci vuole tanta fortuna. Io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo, straordinariamente fortunato. Per quanto riguarda la partita di oggi, che dire: abbiamo fatto tutto noi, c’è poco da aggiungere. È una vittoria dal valore altissimo, perché entri in campo e dopo 30 secondi hai un infortunio, prendi rigore e vai sotto 1-0. In un ambiente caldo, contro una squadra forte a livello qualitativo, tattico e tecnico, una situazione così ti può ammazzare. McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione. I ragazzi si sono comportati da squadra vera. Il vento oggi tirava forte contro, ma siamo rimasti in piedi e abbiamo trovato sempre le soluzioni giuste, anche dalla panchina. Dispiace per Jesus: stavo per sostituirlo con Oliveira. Per quanto riguarda Gilmour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. A livello muscolare ha smaltito ciò che aveva dalla Nazionale, ora c’è un problema alla schiena che i medici stanno cercando di risolvere. Non dimentichiamo che mancava Di Lorenzo: non solo per la qualità, ma per personalità e carisma. La risposta della squadra oggi è stata grande anche sotto questo aspetto”.

