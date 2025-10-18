Conte: “Il gol ce lo siamo fatti da soli. La rosa del Napoli troppo esaltata? Pensiamo a lavorare”

18/10/2025 | 20:39:37

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Torino: “Nel primo tempo eravamo bellini, abbiamo creato delle situazioni ma ci siamo limitati a quello mentre nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Detto questo il gol ce lo siamo confezionati noi, complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi. La rosa del Napoli è troppo esaltata? Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa. Noi dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati. Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c’è tempo, bisogna migliorare ogni volta e avere la pazienza di vedere questi miglioramenti”.

Foto: Instagram Napoli