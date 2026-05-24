Conte: “Il futuro? Per ora solo chiacchiere”. Sulla Nazionale…

24/05/2026 | 21:39:16

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dove ha annunciato l’addio al club campano: “Il mio futuro? Per ora sono chiacchiere. La Nazionale? Mi ricordo cosa ho detto, ovvero che se fossi il presidente della FIGC tra tutti gli allenatori ci metterei Antonio Conte. Ho letto anche il nome di Guardiola, ma la Federazione è pronta? Io sono il primo a dire prendiamo Guardiola, ma ci sono i fondi? Io posso stare anche a riposarmi”.

Foto: Instagram Napoli