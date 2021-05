Conte: “Il futuro? Godiamoci questi momenti, dietro c’è tanta sofferenza. Poi Dio vede e provvede”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo con la Sampdoria:

“Non sono qui per parlare del futuro, sono qui per parlare del presente. Abbiamo lavorato tanto, dietro questo successo c’è tanta sofferenza da parte di tutti. Abbiamo ridato credibilità al club, adesso voglio godermi questo scudetto da qui alla fine. Poi come si dice, Dio vede e provvede”.

Foto: Twitter Inter