Conte: “Il derby ha portato via tanto. Napoli? Ha la rosa più forte dopo la Juve. Su Eriksen…”

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Rai Sport dopo il ko interno contro il Napoli nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “Il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva. Erano con tutti gli uomini effettivi sotto la linea di metà campo, Mertens teneva Brozovic quindi hanno chiuso tutti gli spazi. Quando capita così devi essere più veloce e sfruttare gli uno contro uno, cosa che abbiamo fatica a fare. Complimenti al Napoli, che ha fatto una gara molto difensiva ma che ha dato i frutti visto che ha vinto. Il derby ha portato via tantissime energie, anche nervose. Il Napoli ha valori importanti. Quando riesci a fare queste partite vuol dire che hai dei valori importanti e dietro la Juventus, il Napoli ha la rosa più forte del campionato. Dell’arbitro non parlo, non mi interessa nemmeno. Gattuso è stato bravo ad aspettarci e a ripartire, non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Alla fine della fiera non avremmo rubato nulla se fosse finita in parità, anzi. Eriksen? E’ sicuramente un giocatore che ha qualità, deve ritrovare intensità nel gioco. Non dimentichiamo che per sei mesi non ha giocato tanto nel Tottenham. Sta facendo bene, è un ragazzo serio e si sta allenando nel modo giusto. Non dimentichiamo che siamo all’inizio di un percorso, se qualcuno pensa che siamo al livello di chi ha comandato per tanti anni, dico che siamo ancora lontani. Prendiamo le sconfitte per cercare di migliorare”, ha concluso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter