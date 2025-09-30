Conte: “Il calendario è questo, dobbiamo accettarlo. Contro il Milan abbiamo concesso gol subito, bisognerà fare più attenzione”

30/09/2025 | 13:40:00

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa del calendario della squadra:

“Noi siamo tornati a casa molto tardi. Ieri chi ha giocato ha fatto solo recupero, e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere troppe energie. Non è la condizione ideale per prepararci, ma il calendario è questo e dobbiamo accettarlo. Non voglio fare polemica sul calendario: avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio, ma dovremo abituarci, fare esperienza e ottenere buoni risultati. Il calcio portoghese è sempre all’avanguardia; anche in Europa League e Conference League creano sempre problemi agli avversari ed è di buon livello”.

Sui ko a Manchester e Milano:

“A Manchester non eravamo ko: c’era stata l’espulsione, ma abbiamo retto e solo la magia di Foden ha portato al gol. Col Milan, invece, abbiamo sicuramente concesso un gol subito e bisognerà fare più attenzione. I due gol sono situazioni su cui lavorare e migliorare, ma anche in 11 contro 11 avevamo fatto la partita e ci sono state situazioni dubbie. Non ha senso parlare di cose passate”.

FOTO: X Napoli