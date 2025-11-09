Conte: “Il Bologna ci è stato superiore in tutti gli aspetti. Dobbiamo riflettere sul fatto che quando si perde non è un caso”

09/11/2025 | 18:20:05

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Bologna. Queste le sue parole:

“Sicuramente non posso non essere preoccupato perché cinque sconfitte da inizio anno sono troppe per una squadra che è stata etichettata come quella che doveva ammazzare il campionato senza fatica. Dobbiamo riflettere sul fatto che quando si perde non è un caso: c’è qualcosa di reiterato. Tuttavia devo fare i complimenti al Bologna per l’energia, l’entusiasmo e il cuore che ci hanno messo: ci hanno battuto su tutto. Non voglio coprirmi dietro altri. Non posso proteggere me stesso: sono il primo responsabile e non so se ci siano le condizioni per cambiare questa situazione perché bisogna lavorare sulla testa dei giocatori. Se il Bologna può puntare ai primi posti in classifica? Ribadisco i miei complimenti al Bologna per lo spirito e l’energia. L’atmosfera allo stadio tra giocatori, allenatore e tifosi era fantastica. Tanto di cappello a Vincenzo Italiano. Ci sono stati superiori in tutti gli aspetti, specialmente dal punto di vista del cuore che è una cosa a cui io tengo particolarmente”.

