Conte: “Ho l’obbligo di vincere lo scudetto? Mi viene da sorridere. Non rischio Vidal e Sanchez”

Antonio Conte ha presentato in conferenza Inter-Napoli di domani sera. “Sono due squadre che hanno l’ambizione di essere protagoniste fino alla fine. Il Napoli è stato per anni l’antagonista della Juve, tranne l’anno scorso e noi abbiamo preso il loro posto. Sarà una sfida impegnativa, affronteremo una squadra con le nostre stesse ambizioni. Quindi poi potremo fare alcune valutazioni. Dobbiamo lavorare, non esaltarci quando arriva la vittoria e non deprimerci quando arriva la sconfitta. Ho l’obbligo di vincere lo scudetto? Parlare di obbligo di vincere mi fa sorridere. Tutti vogliono vincere, ma poi ne vince una. E negl ultimi nove anni a vincere è sempre stata la stessa. Quest’anno c’è più equilibrio, almeno al momento. Gli scontri diretti sono importanti anche per un discorso mentale. Vidal sta lavorando bene, è in fase di recupero, ma farlo giocare domani sarebbe un rischio, non vogliamo perderlo per un altro mese. Su Hakimi faremo alcune valutazioni oggi, ha più probabilità di esserci. Qualsiasi mia dichiarazione viene sempre vista in modo negativo, mi sto abituando anche a questo. A inizio stagione ero troppo sereno e sono stato incolpato perché aveva mollato. Ora è l’opposto, dovrò trovare una via di mezzo”.

Foto: sito ufficiale Inter