Conte: “Ho dato davvero tutto, gli interisti per strada mi ringraziano”

Torna a parlare Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter lo fa per la prima volta dopo la vittoria dello scudetto. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico si è soffermato sul suo addio dai neroazzurri. “Una sensazione particolare, non posso negarlo. Fino a pochi giorni fa stavamo festeggiando lo scudetto. Ma il velo di tristezza e di malinconia è stato immediatamente sostituito dalla enorme soddisfazione di incontrare tanti tifosi che per strada mi dimostrano affetto, stima e gratitudine: il loro dispiacere e quel ‘Grazie mister’ che mi viene continuamente rivolto vale per me quanto uno scudetto. È la consapevolezza della gente di cosa è stato fatto, di quanto impegno e dedizione ho messo in questi anni, dell’enorme lavoro svolto insieme per riportare club, squadra e tifosi dove meritavano di stare. Ho dato davvero tutto, la gente lo sa…”.

FOTO: Instagram Conte