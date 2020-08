In conferenza stampa, Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen in Europa League ha parlato anche di Kai Havertz, talento del club tedesco finito nel mirino di molte squadre europee: “Havertz è un giocatore che ha grandi qualità: ha grande tecnica e le carte in regola per avere una grande carriera ma speriamo che domani non lo dimostri”.

Foto: profilo twitter Inter