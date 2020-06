Conte: “Grossi errori individuali sui gol subiti. Potevamo chiudere la gara in più occasioni”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con il Sassuolo, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha così parlato: “Sicuramente è un pareggio che ci deve rammaricare. E’ un pareggio che ci fa male anche perchè hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva. Non l’abbiamo fatto, siamo riusciti a recuperare ma poi abbiamo concesso il pareggio. Spiace, c’è molto rammarico. Nel calcio bisogna cercare quando hai occasioni di segnare. Nella fase difensiva bisogna fare attenzione e non concedere a volte qualcosa. Se andiamo a vedere i gol subiti ci sarebbe tanto da rivedere: errori individuali. Ne prendiamo atto. I dettagli fanno sempre la differenza. Lo ripeto quotidianamente in settimana, durante gli allenamenti, prima e durante le partite. I dettagli possono spostare il risultato e noi ne abbiamo pagato le conseguenze, stasera come a Napoli. Io l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per cercare di far crescere questo gruppo e evitare che questi dettagli non spostino in negativo il risultato. Continuiamo a lavorare fino alla fine della stagione. Il Sassuolo è una squadra ostica da affrontare. Oggi sono stati bravi a capitalizzare le azioni che non hanno capitalizzato a Bergamo. Nonostante la difficoltà iniziale e di diverse defezioni nella zona nevralgica del campo, alla fine hai tenuto botta. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic e abbiamo preso tre gol. Consigli ha fatto una grande partita: a volte è stato bravo lui e a volte meno noi a non capitalizzare le occasioni. Se buttiamo, fra virgolette, questi punti ci dobbiamo guardare noi e cercare di capire il perchè ci è capitato di perdere punti in maniera sciocca.”

Foto: sito ufficiale FC Inter