Conte: “Grande risposta da parte di tutti. Mercato? I soldi non sono tanti, la vedo dura se…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Cagliari (4-1 e qualificazione ai quarti di Coppa Italia), Antonio Conte ha parlato così: “Sicuramente c’è stata un’ottima risposta da parte di tutti i ragazzi – le dichiarazioni del tecnico dell’Inter -. Sono contento perché ci sono state risposte positive da Dimarco, Lazaro che ha fatto una buona partita. Borja Valero si è confermato un elemento che sta facendo bene. Contento anche per Alexis. Inevitabile serva un altro po’ per vedere il vero Sanchez, ma ha dimostrato di essere un giocatore che sta recuperando. Per noi è importante. Lotta fino in fondo con la Juve? Abbiamo fatto un girone di andata importante. Fare 46 punti come abbiamo fatto noi, con diverse problematiche, ha fortificato i ragazzi. Il ritorno sarà difficile ma sappiamo che ci sarà da giocare, da lottare e crescere perché si è iniziato un percorso. Serve pazienza per assimilare tutto. Mercato? Io penso che il direttore Marotta sia stato chiaro nel dire che non ci sono tanti soldini. Ma dovremmo essere bravi eventualmente a trovare situazioni che per tanti motivi ci possono portare benefici. Però è stato chiaro anche nel dire che se ci saranno occasioni dovremo essere bravi a fare operazioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura. Le idee ci sono e sono abbastanza… Importanti? Non importanti, diciamo che non c’è molto da spendere quindi dove non puoi arrivare con i soldi devi arrivare con intelligenza e arguzia”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter