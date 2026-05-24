Conte, gli auguri a De Laurentiis: “Persona forte ed energica, lo festeggi con noi del Napoli”

24/05/2026 | 15:47:21

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha fatto gli auguri ad Aurelio De Laurentiis in un contenuto social postato dal club campano “Presidente, auguri! Sono 77, dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato, ma potrebbe riuscirci, vista l’energia e la forza che ha. Lo festeggi, insieme alla sua famiglia e insieme a noi del Napoli. Un grandissimo abbraccio”.

Foto: X De Laurentiis