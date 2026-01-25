Conte: “Giovane? L’ho fatto giocare e non lo avevo mai visto allenarsi. Non abbandoniamo la nave”

25/01/2026 | 20:24:40

Conte ha parlato a Sky dopo la sconfitta con la Juventus: “Fin quando la partita è stata sullo 0-0 era equilibrata, c’era la percezione di poter fare qualcosa, poi dopo il gol si sono aperti gli spazi per loro e hanno fatto anche gli altri gol. Complimenti ai miei ragazzi, ho poco da dire, poco da imputare. Anche stasera hanno dato tutto, poi ci sono delle volte che riesci ad andare oltre l’ostacolo e altre che non riesci, oggi ci siamo riusciti fino a un certo punto, per la prima volta in carriera ho fatto entrare un ragazzo come Giovane che non avevo mai visto allenarsi, questo la dice lunga su quello che stiamo vivendo. Conosciamo la situazione, sappiamo che stiamo navigando in mare aperto ma non abbandoniamo la nave, se qualcuno vuole scendere e raggiungere la riva può farlo. Sappiamo che la situazione è inverosimile. Ho detto a Mariani che ci ha abituati contro il Verona, tante volte è andato al Var e ha cambiato decisione, penso fosse la persona meno adatta a cui dire di andare al Var, sono situazioni di campo. Non va bene parlare troppo, a volte si provocano reazioni che non vanno bene, dico sempre che speriamo ci sia onestà, lo speriamo per un calcio pulito, senza cose particolari. Forse era meglio prima, si tollerava meglio, sbagliare ora con un video a volte fai fatica ad accettare. Noi in corsa per lo scudetto? E’ una domanda assurda in questo momento, mancano sedici partite, ci sono tanti obiettivi, ci può essere l’obiettivo della Champions, dell’Europa, se scendi dalla barca rischi di restare fuori. Alleno ragazzi seri che stanno dando tutto, vedo che fanno e cosa stanno sopportando e cosa rischiano, stanno mettendo a repentaglio un discorso fisico, non ti alleni e giochi fisicamente, se non hai rotazioni rischi infortuni. Quest’anno è qualcosa di incredibile, facciamo fatica a comprendere, significa che dobbiamo pagare qualcosa che abbiamo fatto in passato”.

foto x napoli