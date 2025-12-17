Conte: “Giocare a livello internazionale attira tifosi. Sarà un bello spot per il calcio italiano”

17/12/2025 | 15:36:08

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan in Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “Trovare dei tifosi del Napoli qui è bello. Più il club va all’estero e più ti fai conoscere e prendi tifosi. Il tifoso si avvicina alle squadre in base alle vittorie e noi cerchiamo di essere attrattivi e siamo felici di aver trovato tifosi del Napoli anche qui”.

Cosa vuol dire giocare contro il Milan domani? “Quanto incontri squadre come il Milan, si parla di un club con grande tradizione, con grandi calciatori e grandi allenatori. C’è da parte di tutti di volersi misurare in queste partite e capire a che livello siamo. Questo tipo di partite, con un trofeo di mezzo, deve essere una spinta emotiva per dare il massimo, sarà un bello spot per il calcio italiano. Sicuramente vincere piace a tutti, ricercare la vittoria è quello che vogliamo fare e farlo meritando”.

Foto: sito Napoli