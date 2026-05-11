Conte: “Futuro? Arriviamo prima in Champions, poi tireremo le somme”

11/05/2026 | 23:43:41

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

Le sue parole: “La partita non mi è dispiaciuta, la sconfitta ci riporta con i piedi per terra. Dobbiamo fare tre punti per la Champions e poi vedremo come finiremo in classifica”.

Ha mai avuto la squadra che aveva pensato a disposizione? “Siamo partiti a inizio stagione cercando di far giocare i migliori, poi ci sono stati infortuni seri per mesi che ci hanno privato di giocatori importanti come Neres. Era forse nel miglior momento da quando era a Napoli e poi si è fatto male da solo con la Lazio. Fa parte del gioco, un allenatore deve essere sempre bravo a trovare una soluzione per non affondare. Siamo stati bravi a restare a galla, ora dobbiamo portare la nave in porto per conquistare la qualificazione in Champions e poi si tireranno le somme”.

Si può pensare a qualcosa di diverso tatticamente nel finale di stagione? “Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions. Non andiamo a inventarci cose che possono portare disequilibri. Poi l’anno prossimo si vedrà, quando si avranno tutti a disposizione. Manca un passo per assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante dal punto di vista economico. Non è facile tornare da infortuni seri, all’inizio sei brillante e poi è naturale una discesa fisica. Dobbiamo fare queste ultime due partite e poi tirare le somme”.

Foto: Instagram Conte