Conte ferma il Liverpool, spera nel quarto posto e fa un assist al Manchester City

Un punto che probabilmente non serve a nessuna per i propri obiettivi. Finisce 1-1 ad Anfield tra Liverpool e Tottenham, un pareggio che frena la rincorsa del Liverpool al Manchester City e quella del Tottenham alla zona Champions.

Gara spettacolare, nel primo tempo assalto del Liverpool, con Lloris bravo a salvare in diverse occasioni. Reazione del Tottenham al 40′ con un palo.

Nella ripresa, altalena di emozioni: passa prima il Tottenham al 56′ con Son che gela Anfield. Reagisce il Liverpool che assedia la difesa londinese e trova il pari al 74′ con Luis Dias.

Finale palpitante, il Liverpool cerca il successo, il Tottenham in contropiede fa paura. Ma finisce 1-1, un risultato che non fa contento nessuno.

I Reds salgono al comando insieme al Manchester City, impegnato però domani in casa con il Newcastle e potrà allungare a 3 punti sui rivali in caso di successo. Stessa situazione in chiave Champions, con il Tottenham che si porta a 1 punto dall’Arsenal quarto, con in Gunners impegnati però domani in casa con il Leeds.

Foto: Twitter personale