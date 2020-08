Conte: “Finale di Europa League la partita più importante”

Intervistato dal sito della UEFA, Antonio Conte parla della stagione nerazzurra e dell’imminente finale di Europa League contro il Siviglia. Conte non tira ancora le somme del suo bilancio sulla panchina interista: “C’è ancora un’ultima partita da giocare, per noi è la più importante”. Un commento anche sulla coppia offensiva che tanto sta facendo parlare, Lautaro-Lukaku: “Lautaro l’ho conosciuto vedendolo in televisione, ho visto subito le sue qualità. Lukaku lo conoscevo, era un giocatore che seguivo da tempo”.

Foto: UEFA