Conte: “Fiducia assoluta nella squadra. Ma il lavoro deve portare ai risultati”

Archiviata la sconfitta contro il Bologna, Antonio Conte ha presentato la gara di domani contro l’Hellas Verona in esclusiva ai microfoni di Inter TV. Queste le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della trasferta contro gli scaligeri: “La gara contro il Bologna la lasciamo alle spalle preparandoci alla partita contro il Verona. In questi casi il fatto che la gara successiva sia così vicina temporalmente è meglio, perché sicuramente deve rimanere qualcosa a livello di amarezza e di delusione, però al tempo stesso ti devi concentrare sul prossimo match, in questo caso un impegno importante contro una buonissima squadra come il Verona. È una partita che prepariamo come sempre, cercando di conoscere nei minimi dettagli il nostro avversario. Il Verona? È una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione. L’allenatore è preparato, nella rosa ci sono ragazzi bravi e interessanti ed è una formazione che fa anche dell’aspetto fisico un suo punto di forza. A volte si decide di non rischiare perché c’è il timore di poter perdere il giocatore per tante partite ma da parte mia c’è la completa fiducia verso tutti i miei calciatori. La gara d’andata? La ricordo bene la gara di andata, andammo sotto di un gol, poi ci fu un’ottima reazione da parte nostra.”

Foto: twitter Inter