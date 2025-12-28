Conte: “Festeggiamo un anno bellissimo e ricco di emozioni. Hojlund? Sta diventando dominante nel suo ruolo”

28/12/2025 | 17:45:31

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita con la Cremonese. Queste le sue parole:

“Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello scudetto e poi vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna. Dispiace un po’, è stato un anno solare bello e ricco di emozioni. Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene. Quest’anno stiamo affrontano da uomini coraggiosi problematiche anche molto serie, questo va detto di questi ragazzi. Loro lo scudetto lo vogliono onorare. Hojlund? E’ un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi. Noi la strada ce la stiamo costruendo, con lavoro e dedizione e affrontando le difficoltà”.

Foto: Instagram Napoli