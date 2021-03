Conte fermato per un turno. Cosmi stop per espressione blasfema

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la 26a giornata di Serie A.

Detto degli 8 giocatori squalificati, ci sono anche 3 allenatori fermati. Si tratta di Antonio Conte, Serse Cosmi e Roberto D’Aversa.

Antonio Conte, che era in diffida è stato ammonito ieri durante il primo tempo della partita con l’Atalanta. Due giornate all’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, per «per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive» rivolte agli ufficiali di gara. Non sarà quindi in panchina contro la Roma domenica.

Un turno di stop anche per Serse Cosmi del Crotone «per avere, durante l’intervallo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale». Tra i dirigenti inibizione a tutto il 22 marzo 2021 con ammenda di 5mila euro per il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, squalifica per una giornata per il ds dello Spezia Mauro Meluso.

Foto: Twitter Inter