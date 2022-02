Conte: “Felice per Eriksen. Abbiamo condiviso molto insieme”

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato di Eriksen: “Sono felice di vederlo di nuovo in campo Eriksen. Abbiamo passato dei bei momenti all’Inter, vincendo il campionato, stando insieme per due stagioni. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. Sarebbe bello lavorare nuovamente insieme. Poi lui è una parte della storia del Tottenham. Se dovesse tornare, sarebbe una bella opportunità per lui, per me e per il club.”

FOTO: Twitter Tottenham