Conte: “Fabregas è un predestinato. Sarà una partita seria, qui per far bene”

02/05/2026 | 17:41:06

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Como al Sinigaglia.

Queste le sue parole: “Nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc, sta facendo bene ed è un predestinato. In carriera ha giocato in grandi squadre e ha avuto allenatori importanti. Sta dimostrando di essere bravo, perché studia. Complimenti a Cesc, il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno e già quest’anno sta creando grossi fastidi alle big. Il prossimo anno sicuramente andrà a crescere”.

Lobotka, McTominay e De Bruyne saranno importanti per il pressing alto? “Nessuno speculerà, anche noi ogni partita cerchiamo di non far giocare l’avversario. Partita tra due squadre super organizzate, che faranno vedere qualcosa di propositivo e non di passivo”.

La leadership di Di Lorenzo? “Stiamo parlando di un giocatore che aveva fatto 200 partite consecutive. Importante per l’esempio che dà ogni giorno e il recupero vale per lui come per gli altri. Questa settimana ha iniziato ad allenarsi con noi, serve pazienza per portarlo ad essere e sereno lui per giocare e noi per metterlo in campo”.

Foto: sito Napoli