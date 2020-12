Conte: “Evitare gli errori fatti a luglio. Sensi e Nainggolan non sono pronti”

Domani sera l’Inter sfiderà il Bologna a San Siro per la 10^ giornata di campionato.

In conferenza stampa ha presentato la gara Antonio Conte.

Queste le parole del tecnico nerazzurro: “La squadra sta rispondendo bene, nonostante le difficoltà e le critiche. Ci siamo tappati le orecchie, abbiam pensato a giocare e fare del nostro meglio. Sappiamo che non siamo ancora al massimo ma bisogna andare avanti. Stanchezza? Inevitabile sentire un po’ di stanchezza, con il Bologna almeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare”.

La sconfitta di luglio: “L’abbiamo persa in modo incredibile. Vincevamo 1-0, dominavamo e poi abbiam sbagliato il rigore precedente ai due gol subiti in contropiede. Ero molto arrabbiato, difficile dare una spiegazione. Il Bologna è una squadra determinata, gioca con buoni ritmi, ha avuto una settimana di tempo per preparare questo match. Serve alzare la guardia per dare continuità”.

Concentrazione migliorata: “Cerchiamo di migliorare sia dal punto di vista dell’organizzazione, sia da quelli della gestione e dell’approccio”.

Su Barella e Sensi: “Nicolò può e deve migliorare, sa benissimo che ha dei margini di miglioramento, sa dove può crescere e potrà benissimo farlo vista l’età. Serve umiltà, rimanere con i piedi per terra e lavorare tanto. Stefano invece non è pronto”.

Su Nainggolan: “Non ha fatto ancora una gara dal 1′ minuto? Non era pronto, dal punto di vista mentale. Adesso deve recuperare da alcuni problemi fisici”.

Foto: Twitter Uefa