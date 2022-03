Conte: “Esonero di Bielsa? Mi dispiace, è un maestro di calcio, ma è il nostro lavoro”

Alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Middlesbrough, Antonio Conte ha parlato dell’esonero di Marcelo Bielsa, arrivato dopo la sconfitta subita sabato dal Leeds proprio contro il Tottenham.

Queste le sue parole: “Esonero di Bielsa? Onestamente sono molto dispiaciuto, perché parliamo di un allenatore e di una persona che è un maestro di calcio, ha insegnato molto a tanti allenatori, sia in passato che oggi. Quando ho letto la notizia del suo esonero mi ha fatto male perché stiamo parlando di un allenatore che ha un’idea di calcio che mi piace e di un uomo che ha insegnato calcio a tante persone. Ho il massimo rispetto per lui, soprattutto a livello umano, perché ha dimostrato grande integrità in ogni situazione e non è facile nel mondo del calcio trovare persone di questo tipo. ma purtroppo il nostro lavoro è anche questo”.

Foto: Twitter Tottenham