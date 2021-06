Conte: “Eriksen, momento orribile. Ero solo e avrei voluto avere qualcuno accanto. Futuro? Studierò”

Antonio Conte ha parlato a Radio Anch’io Sport dopo il successo dell’Italia, ma ha parlato anche di Eriksen e del suo futuro: “Sono stati dei momenti orribili. Mi son trovato da solo mentre tutto succedeva. Avrei voluto avere qualcuno accanto. Nel mondo del calcio vedere questa situazione… ovviamente sarebbe stata una cosa terribile per qualsiasi giocatore ma con una persona con la quale hai vissuto un anno e mezzo. Mi ha davvero colpito in maniera profonda. Son contento ora che si sia risolta nella maniera migliore. Christian è tornato a vivere ed è la cosa più importante. Bisogna ringraziare tutti i compagni, Kjaer in primis – ha detto Conte -. E anche tutti quelli che sono intervenuti dopo. Bisogna essere preparati in quel tipo di situazione. Io auguro a Christian di stare sereno con la famiglia e di godersi la vita. Poi ci sarà tempo per le altre situazioni. Il calcio verrà dopo”.