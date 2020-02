Conte è l’uomo derby. Nelle stracittadine in serie A il tecnico nerazzurro sa solo vincere

Conte è l’uomo derby.

Se andiamo a vedere i numeri del tecnico nerazzurro, la sua media nelle stracittadine in serie A è del 100%, sei derby su sei vinti.

Quando Conte sedeva sulla panchina della Juventus per ben quattro volte ha superato il Torino nella sfida cittadina senza addirittura concedere una rete all’avversario.

Ora – nell’avventura all’Inter – l’allenatore salentino conferma la sua incredibile statistica con due derby portati a casa in altrettanti incontro con il Milan.

L’ultimo domenica scorsa nell’incredibile rimonta nei confronti dei rossoneri.

Foto: Twitter ufficiale Inter