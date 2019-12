Conte è già fuori dalla Champions: il Barça sbanca San Siro 2-1

Finisce l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri di Conte cadono tra le mura amiche contro un Barcellona rimaneggiato nell’ultima giornata della fase a gironi: a San Siro decidono le reti di Carles Perez al 23′ del primo tempo e di Ansu Fati all’87’; in mezzo il momentaneo pari firmato Lukaku (44′). Davanti ai 72mila spettatori presenti al Meazza, i nerazzurri non riescono a imporsi sul Barça e vengono eliminati dalla competizione. L’Inter chiude terza in classifica e “retrocede” dunque in Europa League.

INTER-BARCELLONA 1-2

Marcatori: 23′ Perez (B), 44′ Lukaku (I), 86′ Ansu Fati (B)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio (75′ Politano), Vecino, Brozovic, Borja Valero (76′ Esposito), Biraghi (69′ Lazaro); Lukaku, Lautaro. All. Conte

BARCELLONA (5-3-2): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Lenglet, Firpo; Rakitic (63′ de Jong), Vidal, Aleñá; Griezmann (62′ Suarez), Perez (85′ Ansu Fati). All. Valverde

Ammoniti: Lenglet (B), 45′ Borja Valero (I), Firpo (B)

Foto: Twitter ufficiale Champions League