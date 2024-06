Antonio Conte è arrivato nel pomeriggio a Roma in compagnia del direttore sportivo Manna e ha incontrato De Laurentiis. In queste immagini è all’uscita dal ristorante Rinaldi al Quirinale in compagnia del massimo responsabile del club. Siamo in pieno countdown per l’annuncio del nuovo allenatore azzurro, il colpo tanto atteso da un’intera tifoseria.