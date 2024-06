Antonio Conte è arrivato al Palazzo Reale di Napoli per la presentazione ufficiale. Una lunga rincorsa da parte del Napoli, che ha centrato l’obiettivo primario per la panchina e che adesso lavorerà per mettere a disposizione del nuovo allenatore la migliore squadra possibile. C’è molta curiosità per le prime parole ufficiali di Antonio Conte.

Foto: sito Napoli