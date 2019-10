Conte duro: “Agnelli? Ha dato spazio all’ignoranza, non devo ringraziarlo”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juve, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato anche della petizione per togliere la tua stella dallo Stadium: “Dispiace che Agnelli sia intervenuto in merito. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare e priva di valori. Ha dato spazio all’ignoranza. Non devo toccare questo argomento, ho detto che la colpa è vostra che lasciate margine a situazioni che non danno alcun insegnamento. Aizzate l’odio e la violenza. Non devo ringraziare proprio nessuno. Chiariamo, quelli (che vogliono togliere la stella) non sono tifosi. Sono ignoranti e basta, non confondiamo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter