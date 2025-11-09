Conte durissimo: “Non ho voglia di accompagnare un morto”

09/11/2025 | 18:48:12

Momento molto difficile per il Napoli e dichiarazioni durissime di Antonio Conte in sala stampa. “Abbiamo perso cinque partite, significa che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Bisogna fare qualcosa, non ho voglia di accompagnare un morto. Sono il primo responsabile, ma non vedo alchimia e ognuno pensa al proprio problema. Ognuno di noi deve ritrovare spirito, cuore e cattiveria. Una cosa è fare il compitino, un’altra è giocare in una squadra con aspettative molto alte. Ognuno sta pensando al proprio orticello, l’avevo già visto e voglio parlare bene con il club. Non dimentichiamo che dopo il terzo scudetto il Napoli è arrivato decimo, ma non penso che questa cosa sia stata di grande insegnamento. Talvolta si pensa che il brutto anatroccolo diventi cigno dall’oggi al domani. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario, adesso continuiamo a lavorare ma dobbiamo chiederci come, se c’è l’entusiasmo giusto oppure ci stiamo crogiolando sul passato e pensiamo di essere favoriti. Se non riesco a cambiare questa tendenza, significa che non sto facendo un buon lavoro oppure qualcuno non vuole sentirlo”.

Foto: X Napoli