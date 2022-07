Conte dopo la Roma: “Match duro, abbiamo perso per dettagli”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali degli Spurs, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha commentato l’amichevole persa contro la Roma: “È stato un match duro ma penso che sia una cosa buona, è un buon modo per iniziare la stagione. Capisco che se vogliamo essere competitivi e vincere ogni partita dobbiamo continuare ad essere forti in ogni situazione. Ci sono state molte cose buone. Ma noi non vogliamo mai perdere e oggi abbiamo perso per dettagli. Abbiamo preso gol da angolo, dobbiamo fare più attenzione perché se vogliamo alzare il nostro livello dobbiamo curare ogni dettaglio”.

Foto: sito ufficiale Tottenham