Conte: “Dopo la Lazio ci siamo parlati, alleno ragazzi intelligenti e hanno capito cosa non ha funzionato”

24/04/2026 | 20:38:50

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese: “Ho in squadra ragazzi intelligenti, loro sono i primi ad aver capito cosa non ha funzionato contro la Lazio. Noi non è che non abbiamo giocato, abbiamo avuto anzi il 70% di possesso palla, ma abbiamo subito diverse ripartenze e non siamo stati bravi in zona offensiva. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Ripeto, la mia squadra capisce, sa, e oggi dobbiamo riprendere il cammino. Sarà una partita scorbutica perché la Cremonese è una squadra che ha bisogno di punti e quindi servirà grande attenzione soprattutto nelle ripartenze”.

foto instagram conte