Conte: “Domani ci giochiamo tutto. Il Chelsea? Conosco benissimo il club e le sue ambizioni”

27/01/2026 | 13:00:00

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Queste le sue parole:

“Al peggio non c’è mai fine, ma bisogna essere ottimisti. Pensavamo di aver visto tutto a dicembre, c’era un giocatore che usciva e diventava determinante per noi come Neres che invece s’è.Bisogna essere ottimisti, ma anche preparati al peggio, il nostro compito è questo anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Quando il vento te lo trovi contrario ci sono onde alte, altrimenti sono bravi tutti. Io ho un gruppo di calciatori che è pronto ad andare avanti. Non possiamo rimproverarci niente, stiamo dando tutto, quello che è mancato forse… ma inutile guardare al passato, col Copenaghen potevamo sistemare la situazione e non siamo stati bravi. Il Chelsea? Conosco benissimo questo club, so le loro ambizioni. Sono campioni del Mondo per club. Dovremo cercare di giocarci tutto il possibile sapendo che possiamo contare su un alleato forte che è il Maradona e non dobbiamo sottovalutarlo”.

Foto: X Napoli