Conte: “Dobbiamo raccogliere quanto seminiamo. Lukaku? Penso che verrà a Bergamo”

Domani alle 15.00 l’Inter farà visita all’Atalanta per un big match della 7a giornata di campionato. A presentare la partita il tecnico Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Arriviamo come tutti coloro hanno giocato così tanto. C’è stanchezza, cercheremo di fare i calcoli giusti e gestire chi è più stanco e schierare chi ha maggiore freschezza. Lukaku? Molto probabilmente verrà convocato. Si è allenato con noi. Valuterò nel pomeriggio.

Sull’Atalanta: “L’anno scorso abbiamo fatto bene a Bergamo, non è semplice affrontarla, Gasperini è un grandissimo allenatore che sta portando costanza, efficienza in fase offensiva. Dovremo fare una grande gara per uscire indenni e chiudere questo ciclo nel migliore dei modi”

Sulla classifica: “Non c’è preoccupazione. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, se vinciamo meriteremo di stare lassù, al contrario saremo più in basso. Ci manca quel poco che permette alla squadra di vincere partite scorbutiche. Abbiamo commesso sempre quegli errori che abbiamo pagato con punti persi. Quel poco è determinante e ancora non ci siamo”.

Sul Covid: “Inutile dire che tutto questo non influisca. A differenza del passato, oggi siamo molto più colpiti, calciatori, famiglie, mogli, bambini. Fai allenamento senza diversi giocatori, ma dobbiamo affrontare la situazione. Spesso qualcuno se ne dimentica, c’è anche l’aspetto umano e non solo quello professionale. Non è semplice”.

Foto: Instagram personale