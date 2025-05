Conte: “Dobbiamo finire il lavoro. In città vedo più maturità e responsabilità”

10/05/2025 | 14:40:11

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro fa finito, in base anche a cosa è stato detto a giugno. Amma faticà, non è finito, quindi continuiamo a lavorare in maniera seria come fatto finora”.

Lei vive la città, che sensazione vive? Quali sono le sue emozioni? “Sono stato più a casa questa settimana, per vari motivi. Ho avuto modo però di frequentare la città, devo dire che sto trovando grande responsabilità dai tifosi. Il tifoso sogna, come noi, qualcosa di importante, ma sto trovando grande maturità, almeno personalmente. Trovo persone che dicono la cosa più bella, ‘grazie’, quindi il lavoro che stiamo facendo è apprezzato ed è la soddisfazione massima”.

Foto: X Napoli